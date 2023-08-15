Два жителя Бурятии выловили омуля на 160 рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они ловили рыболовными сетями



Двое жителей города Бабушкин Кабанского района Бурятии 44 и 46 лет рыболовными сетями ловили байкальский омуль. Сумма ущерба составила почти 160 тысяч рублей.



- Нарушителей установили сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте совместно с инспектором Байкало-Селенгинского МРО контроля, надзора и рыбоохраны в ходе рейдовых мероприятий в акватории озера Байкал местности Поворот. Полицейские изъяли 200 метров рыболовных сетей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Им избрана мера принуждения - обязательство о явке. Расследование продолжается.





