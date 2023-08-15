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Два жителя Бурятии выловили омуля на 160 рублей

Два жителя Бурятии выловили омуля на 160 рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они ловили рыболовными сетями

Двое жителей города Бабушкин Кабанского района Бурятии 44 и 46 лет рыболовными сетями ловили байкальский омуль. Сумма ущерба составила почти 160 тысяч рублей.

- Нарушителей установили сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте совместно с инспектором Байкало-Селенгинского МРО контроля, надзора и рыбоохраны в ходе рейдовых мероприятий в акватории озера Байкал местности Поворот. Полицейские изъяли 200 метров рыболовных сетей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Им избрана мера принуждения - обязательство о явке. Расследование продолжается.


браконьерство омуль Байкал

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