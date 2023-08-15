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Бастрыкину представят доклад по делу о гибели двухмесячной девочки в Бурятии

Бастрыкину представят доклад по делу о гибели двухмесячной девочки в Бурятии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Соответствующее поручение дал сам руководитель Следственного комитета России

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Бурятии, в результате которого погибла двухмесячная девочка.

- Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю следственного управления СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах, - сообщила пресс-служба СКР.

Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла в селе Усть-Брянь Заиграевского района вечером 13 августа. По обочине дороги шли юноша с девушкой, они катили коляску, в которой лежала двухмесячная девочка. Ехавший на высокой скорости пьяный водитель «Тойоты Калдин» сбил молодого человека и коляску с ребёнком. Малышка скончалась по пути в больницу в карете скорой помощи.

На 44-летнего виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

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