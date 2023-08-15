Их доставили в Улан-Удэ
В Монголии произошло ДТП, в котором пострадали семь жителей Бурятии. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
По её словам, пострадавших в экстренном порядке госпитализировали в больницу города Дархан. Там им оказали экстренную медпомощь и в течение 16 часов подготовили к медицинской эвакуации.
Вчера, 14 августа, пострадавших силами медицинской службы Монголии доставили до границы России, где уже ждали четыре выездные бригады Территориального центра медицины катастроф и Кяхтинской центральной районной больницы. Затем пациентов доставили в Улан-Удэ.
- Во время медицинской эвакуации продолжалась противошоковая терапия, мониторинг жизненно важных параметров. В результате оперативное взаимодействие специалистов Монголии и министерства здравоохранения Бурятии обеспечило своевременную и безопасную эвакуацию пострадавших на родину, - написала в своём телеграм-канале Евгения Лудупова.
Она пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления, а также поблагодарила коллег за слаженную работу.
В ДТП в Монголии пострадали семь жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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