В Бурятии всем миром ищут мужчину и 13-летнего мальчика





Накануне стало известно, что в баунтовском селе Багдарин пропали двое местных жителей. Это 56-летний мужчина и 13-летний подросток. Сельчане ушли в лес за грибами вместе с собакой ещё 13 августа и не вернулись.Изначально их искали сотрудники МВД. Позже в группе «Баунт-инфо.24/7» объявили сбор добровольцев. Желающих помочь попросили взять с собой тёплую одежду, фонарики, резиновые сапоги, заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него, а также сухпаёк и воду.К поискам уже присоединились представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ориентировку на пропавших распространили в соцсетях. Известно, что с собой мужчина и подросток взяли белое ведро и чёрный рюкзак.