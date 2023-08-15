В Бурятии всем миром ищут мужчину и 13-летнего мальчика

Они отправились в лес за грибами и бесследно исчезли
Накануне стало известно, что в баунтовском селе Багдарин пропали двое местных жителей. Это 56-летний мужчина и 13-летний подросток. Сельчане ушли в лес за грибами вместе с собакой ещё 13 августа и не вернулись.
Изначально их искали сотрудники МВД. Позже в группе «Баунт-инфо.24/7» объявили сбор добровольцев. Желающих помочь попросили взять с собой тёплую одежду, фонарики, резиновые сапоги, заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него, а также сухпаёк и воду.
К поискам уже присоединились представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ориентировку на пропавших распространили в соцсетях. Известно, что с собой мужчина и подросток взяли белое ведро и чёрный рюкзак.
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