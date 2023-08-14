В Монголии зафиксировали три случая подозрения на бубонную чуму

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Больные ели мясо тарбагана, монгольского сурка



В Улан-Баторе выявлены три случая заражения, предположительно, бубонной чумой. Сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр изучения зоонозных инфекций.



Согласно его данным, которые привело агентство Xinhua, подозреваемые недавно ели мясо тарбагана, монгольского сурка, в аймаках Хэнтий и Сухэ-Батор. В настоящее время проводятся ПЦР-тесты для подтверждения диагноза.



По результатам последних исследований, в 17 из 21 аймаков Монголии обнаружены природные очаги чумы.



Ранее, 8 августа, в Улан-Баторе госпитализировали мужчину, заразившегося бубонной чумой после употребления в пищу мяса сурка.

