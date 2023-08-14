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В селе в Бурятии, где нашли бешеных лис, вакцинировали домашних животных

В селе в Бурятии, где нашли бешеных лис, вакцинировали домашних животных
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В селе действует карантин

В селе Каленово Иволгинского района Бурятии от бешенства вакцинировали всех восприимчивых животных, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.

После установки в Каленово карантина по бешенству 8 августа, в селе, объявленным неблагополучным пунктом, активно работали 12 ветеринаров.

В рамках мероприятий ликвидации бешенства, ветеринарными специалистами было вакцинировано:
715 - КРС,
99 - МРС,
94 - лошади,
120 - свиней,
352 - собаки
и 233 кошки, что составляет все восприимчивое бешенству поголовье в селе.

Как сообщал «Байкал-Daily», здесь в начале августа обнаружили двух лисиц с бешенством. После был объявлен карантин на два месяца.
бешенство

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