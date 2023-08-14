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В Бурятии арестовали водителя, снёсшего дорожный знак

В Бурятии арестовали водителя, снёсшего дорожный знак
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель утверждает, что не заметил знак из-за гружёного кузова

В Прибайкальском районе Бурятии водитель снёс дорожный знак «Пешеходный переход», после чего скрылся с места.

Личность нарушителя установили, и его привлекли к административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия».

- В судебном заседании Б. пояснил, что ехал на автомобиле, остановился у магазина рядом с дорожным знаком «Пешеходный переход», грузовик был загружен горбылем, им или стойкой задел дорожный знак, тот упал, но он это не заметил, поэтому уехал. Причастность транспортного средства под управлением гражданина Б. к наезду на дорожный знак установлена представленными доказательствами, в т.ч. фотоматериалами с камер видеонаблюдения магазина и дорожной камеры по пути его следования, - сообщили в пресс-службе Прибайкальского районного суда.

Суд назначил автомобилисту наказание в виде ареста на двое суток.
ДТП

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