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В Бурятии пьяный водитель угрожал полицейскому топором

В Бурятии пьяный водитель угрожал полицейскому топором
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек отправится за решётку

Жителя Муйского района Бурятии осудили за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, а также за угрозу в адрес полицейского. Молодой человек во время задержания схватился за топор.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, инцидент произошёл весной. В марте 2021 года и апреле 2023-го молодой человек был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишён прав. Тем не менее, в мае этого года он вновь сел за руль пьяным.

Когда сотрудники ДПС потребовали остановиться, водитель требованию не подчинился. Он прибавил скорость и попытался скрыться. Впрочем, в ходе погони машину автоинспекторам удалось остановить. Тогда водитель выскочил из салона и побежал в лес.

Один из полицейских последовал за ним. В этот момент нарушитель остановился, схватился за топор и пригрозил, что если его не отпустят, сейчас набросится на сотрудника полиции.

- Муйский районный суд по совокупности приговоров назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 5 лет, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Автомобиль ВАЗ-2121, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
угроза применения насилия в отношении представителя власти

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