В Улан-Удэ два котёнка угодили в капкан

Душераздирающей историей поделились недавно в местном фонде помощи животным «Право на жизнь 03». В кустах около заброшенного участка в Улан-Удэ нашли двух котят, которые провели там трое суток.
По словам волонтёров, всё это время крохи плакали и звали на помощь.
- Лишь одна женщина откликнулась – и то поздно узнала об этом, – рассказали в фонде. – Котята каким-то образом попали в капкан. Одну девочку удалось вызволить. Ей всего два месяца. Отвезли в клинику и ампутировали лапку. Другой котёнок от боли и стресса убежал и поймать его не получилось. Пищит теперь где-то, а найти не получается. Прячется и убегает. Трава – выше человеческого роста там. Везде хлам, мусор, свалка.
Спасённая кроха сейчас на передержке. Чувствует она себя неплохо, рук не боится, уверяют зоозащитники. Теперь ей ищут любящих хозяев.
- Может, кто-нибудь захочет приютить её? Показать, какая она – домашняя жизнь без боли и страха. Полюбить, играть и нежить, – добавили в фонде.
Жителей республики призвали не быть равнодушными и приходить на помощь животным, которые в ней нуждаются. На минувшей неделе одна наша землячка сообщила, что ещё в марте один из односельчан расставил в ограде своего дома капканы. В них попались четыре соседских кота, повадившихся ходить в чужой двор.
- Когда соседи пришли с просьбой отпустить бедных котов, он не открыл ворота, – говорилось в публикации. – Тогда они перелезли через забор и освободили животных.
Пушистикам тоже пришлось ампутировать лапы. Девушка, написавшая пост, поинтересовалась, есть ли среди участников сообщества владельцы искалеченных котиков и если да, пытались ли они привлечь соседа-живодёра к уголовной ответственности и обращались ли к зоозащитникам.