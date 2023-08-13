В Бурятии осудили неисправимую мошенницу из Крыма

Женщина в очередной раз отправится в колонию
11 августа Баунтовский районный суд вынес приговор в отношении неоднократно судимой 58-летней жительницы Крыма. Она признана виновной в совершении четырёх эпизодов мошенничества и приговорена к 2 годам 8 месяцам лишения свободы.
В 2020 году крымчанка вышла из колонии, где отбывала наказание за кражи и грабёж. После освобождения она решила наведаться в Багдарин, где когда-то жила.
Войдя в доверие к трём местным предпринимателям, она набрала у них в долг товаров (одежду, продукты, бытовую технику) на сумму более 70 тысяч рублей. Кроме того, женщина попросила у знакомой золотые украшения стоимостью 80 тысяч: обещала поносить и вернуть через несколько дней.
Ни денег, ни украшений обманутые жители Багдарина не дождались. Женщина на телефонные звонки отвечать перестала, а вскоре и вовсе уехала из Баунтовского района.
Потерпевшие обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело, начались поиски мошенницы.
Между тем, неугомонная аферистка уехала на другой конец страны. Она продолжила преступную деятельность уже в Петербурге. В итоге в августе 2022-год приговором Калининского районного суда Санкт-Петербурга она была приговорена к лишению свободы. Отбывать наказание женщина отправилась в исправительную колонию в Иркутской области.
31 марта 2023 года срок отбывания наказания завершился, но радость женщины была недолгой: за воротами колонии её ждали сотрудники уголовного розыска. Они сразу увезли её в полицию Баунтовского района.
Уголовное дело о мошенничестве суд рассмотрел в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в связи с согласием обвиняемой с предъявленным обвинением.
- Подсудимая С. с предъявленным обвинением по каждому эпизоду согласилась, в содеянном раскаялась. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл признание вины по каждому эпизоду, раскаяние, болезненное состояние, факт воспитания подсудимой в детском доме, а также добровольное частичное возмещение имущественного ущерба одной из потерпевших. Отягчающим наказание обстоятельством по каждому преступлению суд признал рецидив. Путём частичного сложения наказаний подсудимой окончательно назначено 2 года 8 месяцев в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.
Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены.
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Происшествия, Фото:
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