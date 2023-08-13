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В Иркутской области утонул купавшийся в карьере мужчина

В Иркутской области утонул купавшийся в карьере мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Тело погибшего подняли очевидцы

Очередная трагедия на воде произошла в Иркутской области. 12 августа на карьере в городе Шелехов утонул купавшийся 44-летний мужчина.

- Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену в 17:10. На место были направлены сотрудники ГИМС, полиции и скорой медицинской помощи. Тело утонувшего было поднято очевидцами и находилось на берегу водоёма, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Сотрудники МЧС отметили, что место, где произошло происшествие, не оборудовано для купания, а на берегу установлен знак «Купание запрещено». 

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