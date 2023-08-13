В Иркутской области утонул купавшийся в карьере мужчина





Очередная трагедия на воде произошла в Иркутской области. 12 августа на карьере в городе Шелехов утонул купавшийся 44-летний мужчина.- Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену в 17:10. На место были направлены сотрудники ГИМС, полиции и скорой медицинской помощи. Тело утонувшего было поднято очевидцами и находилось на берегу водоёма, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.Проводятся оперативно-следственные мероприятия.Сотрудники МЧС отметили, что место, где произошло происшествие, не оборудовано для купания, а на берегу установлен знак «Купание запрещено».