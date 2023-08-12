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В пригороде Улан-Удэ сгорели две крыши

В пригороде Улан-Удэ сгорели две крыши
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар случился ночью

Ночью 11 августа в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии загорелась крыша дома.

По прибытии пожарных огонь охватил крышу жилого дома и перешёл на крышу пристроенного строения. Для ликвидации пожара потребовалась 31 минута, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара сгорела крыша жилого дома площадью 48 квадратных метров и крыша пристроенного строения. По предварительным данным, причиной пожара послужил аварийный режим работы электрической сети.  
пожар

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