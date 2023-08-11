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В Улан-Удэ и Гусиноозёрске на пожарах эвакуировали жильцов

В Улан-Удэ и Гусиноозёрске на пожарах эвакуировали жильцов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Горели квартира и магазин

Сегодня днём, 11 августа, в Улан-Удэ и Гусиноозёрске произошли пожары, где потребовалась эвакуация людей.

На улице Ленина в Гусиноозёрске произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. На первом этаже загорелся благотворительный магазин.

- Пожарные вместе с сотрудниками полиции по лестничному маршу эвакуировали 10 жильцов дома, в том числе двух детей и одного маломобильного гражданина. Из помещения магазина были эвакуированы пять сотрудников, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

За считанные минуты возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электрооборудования.


Также днём произошёл пожар в 102 квартале Улан-Удэ. На улице Ринчино загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки на улице Ринчино. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление.

Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

Возгорание было ликвидировано на площади четыре квадратных метра. По предварительной информации, оно произошло из-за аварийного режима электросети.

пожар

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