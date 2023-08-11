В районе Бурятии ловят несовершеннолетних мотоциклистов

А их родителям приходится выплачивать 30-тысячные штрафы



В Бичурском районе ловят несовершеннолетних, которые, не имея прав, садятся за руль мототранспортных средств. В июле за это к ответственности привлекли родителей и законных представителей четырёх подростков. Один из них – 16-ти лет – разъезжал на мотоцикле в нетрезвом виде.



В итоге парня и родителей юных бичурцев оштрафовали на 30 тысяч рублей. Последних – за передачу ТС несовершеннолетним.



Всего за второй месяц лета в районе наказали 35 водителей, управлявших мототехникой. Местных жителей призвали усилить контроль за своими детьми.



- Покупая скутеры, мопеды или мотоциклы, многие не берут во внимание, что управлять таким транспортом можно лишь при достижении определённого возраста и наличии водительского удостоверения соответствующей категории, – отметили в ОГИБДД по Бичурскому району.