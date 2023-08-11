11 августа

10 августа

Популярное

В районе Бурятии ловят несовершеннолетних мотоциклистов

В районе Бурятии ловят несовершеннолетних мотоциклистов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
А их родителям приходится выплачивать 30-тысячные штрафы

В Бичурском районе ловят несовершеннолетних, которые, не имея прав, садятся за руль мототранспортных средств. В июле за это к ответственности привлекли родителей и законных представителей четырёх подростков. Один из них – 16-ти лет – разъезжал на мотоцикле в нетрезвом виде.

В итоге парня и родителей юных бичурцев оштрафовали на 30 тысяч рублей. Последних – за передачу ТС несовершеннолетним.

Всего за второй месяц лета в районе наказали 35 водителей, управлявших мототехникой. Местных жителей призвали усилить контроль за своими детьми.

- Покупая скутеры, мопеды или мотоциклы, многие не берут во внимание, что управлять таким транспортом можно лишь при достижении определённого возраста и наличии водительского удостоверения соответствующей категории, – отметили в ОГИБДД по Бичурскому району.
подростки мотоциклисты штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 11.08.2023
В республике тряхнуло северный район
Повёл по улице на поводке: Улан-удэнца арестовали за издевательство над ребёнком
Повёл по улице на поводке: Улан-удэнца арестовали за издевательство над ребёнком
Происшествия, 11.08.2023
Мужчина наказал девочку и её друзей, которые пытались забраться в чужой дом
Братчанин помог полиции выйти на след домушника
Братчанин помог полиции выйти на след домушника
Происшествия, 11.08.2023
Мужчина предоставил полицейским нужные видеозаписи
Под Иркутском произошло тройное ДТП
Под Иркутском произошло тройное ДТП
Происшествия, 11.08.2023
Автомобиль виновника аварии перевернулся на крышу
В Иркутской области на пожаре спасли двух человек, ещё 18 эвакуировалось
В Иркутской области на пожаре спасли двух человек, ещё 18 эвакуировалось
Происшествия, 11.08.2023
Пожарным пришлось вскрыть кровлю и чердачное перекрытие
В Улан-Удэ разыскивают опасного преступника
В Улан-Удэ разыскивают опасного преступника
Происшествия, 11.08.2023
Полиция опубликовала ориентировку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^