А их родителям приходится выплачивать 30-тысячные штрафы
В Бичурском районе ловят несовершеннолетних, которые, не имея прав, садятся за руль мототранспортных средств. В июле за это к ответственности привлекли родителей и законных представителей четырёх подростков. Один из них – 16-ти лет – разъезжал на мотоцикле в нетрезвом виде.
В итоге парня и родителей юных бичурцев оштрафовали на 30 тысяч рублей. Последних – за передачу ТС несовершеннолетним.
Всего за второй месяц лета в районе наказали 35 водителей, управлявших мототехникой. Местных жителей призвали усилить контроль за своими детьми.
- Покупая скутеры, мопеды или мотоциклы, многие не берут во внимание, что управлять таким транспортом можно лишь при достижении определённого возраста и наличии водительского удостоверения соответствующей категории, – отметили в ОГИБДД по Бичурскому району.
В районе Бурятии ловят несовершеннолетних мотоциклистов
Происшествия, Фото:
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