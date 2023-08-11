Мужчина был пьян
35-летнему иркутянину назначен штраф в размере тысячи рублей за нецензурную брань на крыльце полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.
Инцидент произошёл на крыльце отдела полиции № 6.
- Молодой мужчина выражался грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем выражал явное неуважение к обществу. В связи с этим в его действиях усматриваются признаки административного признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, - говорится в сообщении суда.
В судебном заседании мужчина вину признал, раскаялся в содеянном. Он пояснил, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
Постановление суда о штрафе вступило в законную силу.
Иркутянина оштрафовали за маты на крыльце отдела полиции
Происшествия, Фото:
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