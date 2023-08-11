11 августа

10 августа

Популярное

Иркутянина оштрафовали за маты на крыльце отдела полиции

Иркутянина оштрафовали за маты на крыльце отдела полиции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина был пьян

35-летнему иркутянину назначен штраф в размере тысячи рублей за нецензурную брань на крыльце полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

Инцидент произошёл на крыльце отдела полиции № 6.

- Молодой мужчина выражался грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем выражал явное неуважение к обществу. В связи с этим в его действиях усматриваются признаки административного признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, - говорится в сообщении суда.

В судебном заседании мужчина вину признал, раскаялся в содеянном. Он пояснил, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Постановление суда о штрафе вступило в законную силу.
штраф полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 11.08.2023
В республике тряхнуло северный район
Повёл по улице на поводке: Улан-удэнца арестовали за издевательство над ребёнком
Повёл по улице на поводке: Улан-удэнца арестовали за издевательство над ребёнком
Происшествия, 11.08.2023
Мужчина наказал девочку и её друзей, которые пытались забраться в чужой дом
Братчанин помог полиции выйти на след домушника
Братчанин помог полиции выйти на след домушника
Происшествия, 11.08.2023
Мужчина предоставил полицейским нужные видеозаписи
Под Иркутском произошло тройное ДТП
Под Иркутском произошло тройное ДТП
Происшествия, 11.08.2023
Автомобиль виновника аварии перевернулся на крышу
В Иркутской области на пожаре спасли двух человек, ещё 18 эвакуировалось
В Иркутской области на пожаре спасли двух человек, ещё 18 эвакуировалось
Происшествия, 11.08.2023
Пожарным пришлось вскрыть кровлю и чердачное перекрытие
В Улан-Удэ разыскивают опасного преступника
В Улан-Удэ разыскивают опасного преступника
Происшествия, 11.08.2023
Полиция опубликовала ориентировку
В Бурятии заведующая ФАПом начисляла себе незаконную зарплату
В Бурятии заведующая ФАПом начисляла себе незаконную зарплату
Происшествия, 11.08.2023
На бумаге она трудилась, но на работе не появлялась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^