Иркутянина оштрафовали за маты на крыльце отдела полиции

Мужчина был пьян



35-летнему иркутянину назначен штраф в размере тысячи рублей за нецензурную брань на крыльце полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда.



Инцидент произошёл на крыльце отдела полиции № 6.



- Молодой мужчина выражался грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем выражал явное неуважение к обществу. В связи с этим в его действиях усматриваются признаки административного признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, - говорится в сообщении суда.



В судебном заседании мужчина вину признал, раскаялся в содеянном. Он пояснил, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.



Постановление суда о штрафе вступило в законную силу.

