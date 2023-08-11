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В Улан-Удэ может скрываться беглый насильник несовершеннолетней

В Улан-Удэ может скрываться беглый насильник несовершеннолетней
Происшествия,  Фото:t.me/krskkoroche
Он надругался над 15-летней девочкой

В минувший вторник, 8 августа, в отдел полиции Красноярска поступило сообщение, что местный житель изнасиловал девочку 2008 года рождения (15 лет). Его объявили в розыск. Ориентировку на злоумышленника опубликовали в telegram-канале «Короче, Красноярск».

На следующий день в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 131 Уголовного кодекса РФ («Изнасилование»).

На вид мужчине – 30-35 лет. Известно, что он передвигается на Ниссане серебристого цвета и предположительно направляется из Красноярска в Улан-Удэ. 
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