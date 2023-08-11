Он надругался над 15-летней девочкой
В минувший вторник, 8 августа, в отдел полиции Красноярска поступило сообщение, что местный житель изнасиловал девочку 2008 года рождения (15 лет). Его объявили в розыск. Ориентировку на злоумышленника опубликовали в telegram-канале «Короче, Красноярск».
На следующий день в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 131 Уголовного кодекса РФ («Изнасилование»).
На вид мужчине – 30-35 лет. Известно, что он передвигается на Ниссане серебристого цвета и предположительно направляется из Красноярска в Улан-Удэ.
В Улан-Удэ может скрываться беглый насильник несовершеннолетней
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отдыхающему стало плохо
Мужчина был пьян
Он надругался над 15-летней девочкой
В республике тряхнуло северный район
На украденные деньги он поил друзей
Мужчина наказал девочку и её друзей, которые пытались забраться в чужой дом
Мужчина предоставил полицейским нужные видеозаписи
Автомобиль виновника аварии перевернулся на крышу
Он хотел построить отцу баню
Пожарным пришлось вскрыть кровлю и чердачное перекрытие
Полиция опубликовала ориентировку
Он получил 10 суток ареста
Помогло то, что в банк она поехала не на такси
Она использовала личные данные клиентов
На бумаге она трудилась, но на работе не появлялась