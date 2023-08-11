В Бурятии произошло землетрясение



По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 10, а магнитуда – 3,3. Эпицентр находился в 65 километрах к северу от Байкала, на склоне Верхнеангарского хребта в верховьях реки Чая – это правый приток Лены.







Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ), напоминает издание. Усиление сейсмической активности фиксируется там с осени 2020-го. Тогда в сентябре на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.

В четверг, 10 августа, в Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в Северо-Байкальском районе в 19:30 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.