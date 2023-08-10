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В Бурятии задержали гражданина Узбекистана за сбыт фальшивых евро

В Бурятии задержали гражданина Узбекистана за сбыт фальшивых евро
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину заключили под стражу

В Улан-Удэ заключили под стражу гражданина Узбекистана за сбыт фальшивой валюты, а именно евро. Мужчина пробудет под арестом до 12 сентября.

- Суд учёл тяжесть и уголовно-правовую характеристику преступления, возможность назначения ему наказания в виде реального лишения свободы, данные о его личности, согласно которым он является гражданином Республики Узбекистан, не имеет разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, а также то обстоятельство, что в настоящее время проводятся следственные действия по установлению круга лиц, причастных к инкриминируемому ему преступлению, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Суд решил, что находясь на свободе, иностранец может скрыться от органов следствия и суда, уничтожить доказательства и воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Отметим, сбыт фальшивых евро в Бурятии – большая редкость. Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2022 году специалисты банков в республике обнаружили 34 поддельные банкноты, и почти все – рубли, за исключением одной банкноты номиналом 100 долларов. Кроме того, в 2021 году находили подделки китайской валюты (две банкноты по 50 юаней).
фальшивые деньги

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