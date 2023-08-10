ДТП произошло на федеральной трассе
9 августа на трассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области произошло ДТП по вине пьяного водителя. 36-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом, который двигался в противоположном направлении.
В результате дорожной аварии 36-летняя пассажирка легкового автомобиля травмы и была госпитализирована.
Сотрудники ДПС, прибывшие на место аварии, провели процедуру освидетельствования на состояние опьянения водителя легкового автомобиля. Она показала наличие алкоголя.
Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
В отношении предположительного виновника ДТП составлены административные материалы, а также проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
В Иркутской области пьяный водитель легковушки врезался в грузовик
Происшествия, Фото:
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