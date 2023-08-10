На севере Бурятии девушку покусала кошка

А ещё на одну местную жительницу напала собака



Сразу две жительницы Северобайкальска пострадали от нападения четвероногих. Всё произошло накануне. Так, на 15-летнюю девушку набросилась собака. Животное укусило её за правую стопу.



Ещё одну местную жительницу 20 лет покусала за правую руку кошка. Известно, что обе пострадавшие не провоцировали нападение. Об этом сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.