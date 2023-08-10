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В иркутскую колонию забросили телефоны с помощью пневмопушки

В иркутскую колонию забросили телефоны с помощью пневмопушки
Происшествия,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
Бдительные сотрудники всю партию телефонов оперативно изъяли

В исправительной колонии № 6 в Иркутске предотвратили попытку доставки крупной партии телефон и сим-карт.

Днём 9 августа бдительный часовой услышал хлопок, похожий на выстрел из пневмопушки, и немедленно доложил об этом в дежурную часть учреждения.

- При осмотре места совершения переброса сотрудники дежурной смены обнаружили свёрток, в котором находились 13 мобильных телефонов и 19 сим-карт. Неизвестного стрелка задержать не удалось, он успел скрыться во дворах жилых домов, окружающих колонию, - сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.

Все изъятые телефоны будут уничтожены в процессуальном порядке, а в колонии проводится проверка для установления заказчика незаконной посылки.
колония

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