В квартиру в Бурятии пробрались сразу пять летучих мышей



- Их очень много везде, на площади – ещё больше. Говорят, на белое летят, – поделилась девушка под постом.



В последнее время в городах всё чаще встречаются летучие мыши. Это происходит из-за сноса старых построек с уютными чердаками. В 2018 году Улан-Удэ подвергся настоящему нашествию этих существ. Истории о них буквально заполонили соцсети. Незваные визитёры с ловкостью пробирались через открытые окна и балконы в подъезды, квартиры и даже общественные места.





Если летучая мышь залетела в помещение, специалисты советуют не стоит паниковать. Нужно изолировать её в комнате и дождаться, когда она успокоится. Затем наденьте плотные перчатки, накройте мышку полотенцем, посадите в коробку и выпустите на улицу.





Эта история произошла в Гусиноозёрске ночью 9 августа. В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» рассказали, что летучие мыши – сразу пять штук – залетели в квартиру, расположенную на пятом этаже одного из домов на улице Комсомольская.- Залетели в окно и запутались в шторах. Жильцы были до смерти напуганы, ведь они вообще не сразу поняли, что происходит, – говорится в telegram-канале.По одной из версий, незваные гости попали в квартиру случайно, а обитают они на чердаке. Как в итоге люди выпроводили крылатых существ из своего жилья – неизвестно.Одна из жительниц города отметила: она ходит на работу в 22:00 и каждый раз встречает летучих мышей.