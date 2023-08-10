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В Улан-Удэ пьяный таксист ездил кругами

В Улан-Удэ пьяный таксист ездил кругами
Происшествия, 
О подозрительном водителе в ГИБДД сообщили бдительные очевидцы

В чат-бот ГИБДД пришло сообщение от бдительных очевидцев о том, что на улице Забайкальская в Улан-Удэ ездит автомобиль «Рено Логан» с пьяным водителем. На жёлтой иномарке имелся логотип службы такси. Сообщалось, что пьяный автомобилист ездил кругами.

На место тут же выехал ближайший экипаж ДПС.

- В ходе патрулирования улиц автоинспекторы увидели данный автомобиль и потребовали водителя остановиться. За рулём находился 37-летний горожанин с признаками опьянения. В транспортном средстве также была компания пьяных друзей водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Во время составления протокола друзья водителя пытались помешать автоинспекторам. Так, сильно нетрезвая девушка спрашивала: «Что вы делаете?» и кричала «Нет», узнав, что её друга лишат прав. Впрочем, после настойчивых требований полицейских друзья успокоились.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», с января в республике работает чат-бот Госавтоинспекции @gibdd03_bot, с помощью которого можно сообщить о нарушителях правил дорожного движения. Сообщения принимаются анонимно, необходимо лишь написать дату, госномер, марку автомобиля и место, где заметили предполагаемого нарушителя. Благодаря этому сервису были задержаны 42 пьяных водителя.

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