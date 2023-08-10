В Улан-Удэ пьяный таксист ездил кругами







Как сообщал «Байкал-Daily», с января в республике работает чат-бот Госавтоинспекции @gibdd03_bot, с помощью которого можно сообщить о нарушителях правил дорожного движения. Сообщения принимаются анонимно, необходимо лишь написать дату, госномер, марку автомобиля и место, где заметили предполагаемого нарушителя. Благодаря этому сервису



Как сообщал «Байкал-Daily», с января в республике работает чат-бот Госавтоинспекции @gibdd03_bot, с помощью которого можно сообщить о нарушителях правил дорожного движения. Сообщения принимаются анонимно, необходимо лишь написать дату, госномер, марку автомобиля и место, где заметили предполагаемого нарушителя. Благодаря этому сервису были задержаны 42 пьяных водителя

В чат-бот ГИБДД пришло сообщение от бдительных очевидцев о том, что на улице Забайкальская в Улан-Удэ ездит автомобиль «Рено Логан» с пьяным водителем. На жёлтой иномарке имелся логотип службы такси. Сообщалось, что пьяный автомобилист ездил кругами.На место тут же выехал ближайший экипаж ДПС.- В ходе патрулирования улиц автоинспекторы увидели данный автомобиль и потребовали водителя остановиться. За рулём находился 37-летний горожанин с признаками опьянения. В транспортном средстве также была компания пьяных друзей водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Во время составления протокола друзья водителя пытались помешать автоинспекторам. Так, сильно нетрезвая девушка спрашивала: «Что вы делаете?» и кричала «Нет», узнав, что её друга лишат прав. Впрочем, после настойчивых требований полицейских друзья успокоились.