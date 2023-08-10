Преступление произошло 22 года назад
43-летний житель Иркутской области признан виновным по п.п. «б», «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Следствием и судом установлено, что в городе Усолье-Сибирское поздно вечером 17 марта 2001 года двое молодых людей встретили на улице незнакомую девушку. Применяя к ней физическое и психическое насилие, они завели её в квартиру, где изнасиловали.
Потерпевшей на тот момент было 16 лет. О случившемся она рассказала родственникам. По горячим следам одного из подозреваемых задержали сотрудники милиции. В декабре 2001 года он был осуждён Усольским городским судом. Второй подозреваемый скрылся, уголовное дело в отношении него было приостановлено за розыском.
Следователями СК в 2022 году следствие по уголовному делу было возобновлено. В конце декабря мужчина, скрывавшийся от следствия более 20 лет, был задержан в Новосибирске, после чего этапирован в Иркутскую область.
Накануне приговором суда подсудимый признан виновным ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области предстал перед судом за изнасилование девушки-подростка
Происшествия, Фото:
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