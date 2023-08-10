На владельцев составили административные протоколы
На одном из крупных авторынков Иркутска полицейские выявили и изъяли предметы с изображением символики, запрещённой экстремисткой организации. В двух павильонах оперативники обнаружили автомобильные аксессуары.
Всего полицейские изъяли почти 100 изделий на сумму боле 230 тысяч рублей. По данному факту возбуждены административные производства по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.
- Суд постановил признать владельцев двух торговых точек виновными в совершении административного правонарушения, и назначить им штраф, с последующей конфискацией товара, с запрещённой символикой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На авторынке в Иркутске торговали запрещённой атрибутикой
Происшествия, Фото:
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