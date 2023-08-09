Туристка из Приморья сломала позвоночник в Бурятии

Происшествия, Фото: РКБ имени Семашко

Она попала в республиканскую клиническую больницу



Жительница Приморского края поблагодарила нейрохирурга республиканской клинической больницы имени Семашко Ринчина Даржаева за «золотые руки».



Отзыв о лечении опубликовали в телеграм-канале больницы в рубрике «Спасибо, доктор».



В июне супруги из Приморья отправились в автопутешествие на озеро Байкал. Однако, когда туристы возвращались с Аршана, их автомобиль попал в яму и опрокинулся. В результате женщина получила перелом позвоночника на фоне остеопороза.



- 19 июня в приёмном покое без каких-либо намёков на то, что я с Приморья, быстро профессионально обследовали (анализы, КТ, УЗИ) положили в нейрохирургию. Доктор подробно объяснил всё об операции и рисках. Ожидание расходных материалов затянулось до 13 июля, - рассказала туристка.



После ей успешно сделали операцию, и теперь женщина вновь может ходить.



- Спасибо за чуткость профессионализм, - поблагодарила она.



