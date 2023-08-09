Туристка из Приморья сломала позвоночник в Бурятии

Она попала в республиканскую клиническую больницу
Жительница Приморского края поблагодарила нейрохирурга республиканской клинической больницы имени Семашко Ринчина Даржаева за «золотые руки».
Отзыв о лечении опубликовали в телеграм-канале больницы в рубрике «Спасибо, доктор».
В июне супруги из Приморья отправились в автопутешествие на озеро Байкал. Однако, когда туристы возвращались с Аршана, их автомобиль попал в яму и опрокинулся. В результате женщина получила перелом позвоночника на фоне остеопороза.
- 19 июня в приёмном покое без каких-либо намёков на то, что я с Приморья, быстро профессионально обследовали (анализы, КТ, УЗИ) положили в нейрохирургию. Доктор подробно объяснил всё об операции и рисках. Ожидание расходных материалов затянулось до 13 июля, - рассказала туристка.
После ей успешно сделали операцию, и теперь женщина вновь может ходить.
- Спасибо за чуткость профессионализм, - поблагодарила она.
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Происшествия, Фото:
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