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В Бурятии люди стали чаще гибнуть из-за непристёгнутых ремней безопасности

В Бурятии люди стали чаще гибнуть из-за непристёгнутых ремней безопасности
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Обычно пристёгиваются только впереди сидящие люди

В Бурятии на 50% возросло количество ДТП, в которых хотя бы один участник не был пристёгнут ремнём безопасности. В результате 109 автоаварий, где водитель или пассажиры не были пристёгнуты, погибли 33 человека (из них трое в возрасте до 16 лет). Ещё 191 получил травмы.

Зачастую о ремнях безопасности забывают отдыхающие. Люди «забывают» пристёгиваться по дороге на Байкала или другое озеро. Чаще всего это делают пассажиры, находящиеся на задних сиденьях. Многие из них во время ДТП попросту вылетают из машины.

Одно из таких ДТП унесло жизни 18-летнего парня и 15-летней девушки в Иволгинском районе. 14 июля компания ехала в сторону Щучьего озера. В семиместный автомобиль набились восемь человек, в какой-то момент водитель Toyota Gaia не справилась с управлением и совершила опрокидывание с последующим наездом на дорожное ограждение.

- Призываем водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности, а при перевозке детей использовать автокресла или специальные удерживающие устройства, - обратилась инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.

Жители Бурятии стали пренебрегать и детскими удерживающими устройствами. За перевозку детей без автокресел в этом году сотрудники ГИБДД составили уже 4600 протоколов. Эта цифра, в сравнении с прошлым годом, также выросла.

В целом за полгода выявлено более 16 тысяч нарушений за неиспользования ремней безопасности.

Чтобы снизить число таких ДТП и «приучить» водителей и пассажиров пристёгиваться, в этом году на Бурводе была введена в эксплуатация камера, фиксирующая нарушение правил применения ремней безопасности. С помощью этой камеры уже выявлено 590 нарушений.

ДТП смерть

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