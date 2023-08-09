Обычно пристёгиваются только впереди сидящие люди
В Бурятии на 50% возросло количество ДТП, в которых хотя бы один участник не был пристёгнут ремнём безопасности. В результате 109 автоаварий, где водитель или пассажиры не были пристёгнуты, погибли 33 человека (из них трое в возрасте до 16 лет). Ещё 191 получил травмы.
Зачастую о ремнях безопасности забывают отдыхающие. Люди «забывают» пристёгиваться по дороге на Байкала или другое озеро. Чаще всего это делают пассажиры, находящиеся на задних сиденьях. Многие из них во время ДТП попросту вылетают из машины.
Одно из таких ДТП унесло жизни 18-летнего парня и 15-летней девушки в Иволгинском районе. 14 июля компания ехала в сторону Щучьего озера. В семиместный автомобиль набились восемь человек, в какой-то момент водитель Toyota Gaia не справилась с управлением и совершила опрокидывание с последующим наездом на дорожное ограждение.
- Призываем водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности, а при перевозке детей использовать автокресла или специальные удерживающие устройства, - обратилась инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.
Жители Бурятии стали пренебрегать и детскими удерживающими устройствами. За перевозку детей без автокресел в этом году сотрудники ГИБДД составили уже 4600 протоколов. Эта цифра, в сравнении с прошлым годом, также выросла.
В целом за полгода выявлено более 16 тысяч нарушений за неиспользования ремней безопасности.
Чтобы снизить число таких ДТП и «приучить» водителей и пассажиров пристёгиваться, в этом году на Бурводе была введена в эксплуатация камера, фиксирующая нарушение правил применения ремней безопасности. С помощью этой камеры уже выявлено 590 нарушений.
В Бурятии люди стали чаще гибнуть из-за непристёгнутых ремней безопасности
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обычно пристёгиваются только впереди сидящие люди
Они обесточили инсталляцию в центре города
Благодаря сигналам неравнодушных людей поймали 42 пьяных водителей
Крепко спавший ребёнок перепугал свою маму
Его обманули лжеброкеры
За время операции «Путина» изъявили 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы
Мужчина обманул людей почти на два миллиона рублей
А после спасения животных у них обнаружили смертельно опасное заболевание
Вместо него дама схлопотала штраф за ложный вызов
Мужчина бил приятеля складным ножом
Горела стена в доме
Молодой человек находился за рулём более восьми часов
Похитители вывезли свою жертву в лес и издевались
Автоинспекторы обнаружили в машине мешок марихуаны
Смертельно опасная поездка произошла в Прибайкальском районе