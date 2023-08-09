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В Улан-Удэ неизвестные стащили блоки питания с парящего шара

В Улан-Удэ неизвестные стащили блоки питания с парящего шара
Происшествия,  Фото:КГХ
Они обесточили инсталляцию в центре города

Всё произошло в столице Бурятии минувшей ночью. Неизвестные стащили блоки питания с ночной инсталляции в  виде шара в самом центре города – на улице Ербанова. В МБУ «Горсвет» сообщили, что их восстановят уже 9 августа.

Улан-удэнцев призвали быть бдительными и сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы или напрямую в учреждение. Всего этим летом городские электрики установили 46 таких шаров – на улицах Бабушкина, Ербанова и Революции 1905 года.

- Контуры декоративных фигур подсвечиваются профессиональной иллюминацией, а благодаря особому креплению создаётся впечатление, что шары парят в воздухе. Они стали ярким акцентом на улицах Улан-Удэ и создают настроение горожанам, – рассказали в «Горсвете».

кража инсталляция

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