В Улан-Удэ неизвестные стащили блоки питания с парящего шара

Они обесточили инсталляцию в центре города
Всё произошло в столице Бурятии минувшей ночью. Неизвестные стащили блоки питания с ночной инсталляции в виде шара в самом центре города – на улице Ербанова. В МБУ «Горсвет» сообщили, что их восстановят уже 9 августа.
Улан-удэнцев призвали быть бдительными и сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы или напрямую в учреждение. Всего этим летом городские электрики установили
46 таких шаров – на улицах Бабушкина, Ербанова и Революции 1905 года.
- Контуры декоративных фигур подсвечиваются профессиональной иллюминацией, а благодаря особому креплению создаётся впечатление, что шары парят в воздухе. Они стали ярким акцентом на улицах Улан-Удэ и создают настроение горожанам, – рассказали в «Горсвете».
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Они обесточили инсталляцию в центре города
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