В Бурятии чат-бот помогает задерживать пьяных водителей

Благодаря сигналам неравнодушных людей поймали 42 пьяных водителей



В Бурятии с начала года по вине пьяных водителей произошло 103 ДТП, в которых 23 человека погибли, а 127 человек были травмированы.



Инспекторы ДПС задержали и отстранили от права управления транспортным средством свыше 4600 водителей, находившихся за рулём с признаками опьянения.



С января в республике работает чат-бот Госавтоинспекции @gibdd03_bot, с помощью которого люди могут сообщить о нарушителях правил дорожного движения. Сообщения принимаются анонимно, необходимо лишь сообщить дату, госномер, марку автомобиля и место, где заметили предполагаемого нарушителя.



Неравнодушные люди прислали уже более 90 сообщений. Многие из них прикрепляют к сообщению фотографию подозрительного водителя. Сигналы тут же получают экипажи ДПС, которые выезжают на место. Благодаря этому сервису уже задержаны и отстранены от управления автомобилем 42 водителя, находившихся за рулём в состоянии опьянения.



- Госавтоинспекция призывает не оставлять факты грубых нарушений ПДД. Оперативная информация позволяет своевременно реагировать и пресекать нарушения в области дорожного движения, - призвала инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.



