Благодаря сигналам неравнодушных людей поймали 42 пьяных водителей
В Бурятии с начала года по вине пьяных водителей произошло 103 ДТП, в которых 23 человека погибли, а 127 человек были травмированы.
Инспекторы ДПС задержали и отстранили от права управления транспортным средством свыше 4600 водителей, находившихся за рулём с признаками опьянения.
С января в республике работает чат-бот Госавтоинспекции @gibdd03_bot, с помощью которого люди могут сообщить о нарушителях правил дорожного движения. Сообщения принимаются анонимно, необходимо лишь сообщить дату, госномер, марку автомобиля и место, где заметили предполагаемого нарушителя.
Неравнодушные люди прислали уже более 90 сообщений. Многие из них прикрепляют к сообщению фотографию подозрительного водителя. Сигналы тут же получают экипажи ДПС, которые выезжают на место. Благодаря этому сервису уже задержаны и отстранены от управления автомобилем 42 водителя, находившихся за рулём в состоянии опьянения.
- Госавтоинспекция призывает не оставлять факты грубых нарушений ПДД. Оперативная информация позволяет своевременно реагировать и пресекать нарушения в области дорожного движения, - призвала инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова.
В Бурятии чат-бот помогает задерживать пьяных водителей
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обычно пристёгиваются только впереди сидящие люди
Они обесточили инсталляцию в центре города
Благодаря сигналам неравнодушных людей поймали 42 пьяных водителей
Крепко спавший ребёнок перепугал свою маму
Его обманули лжеброкеры
За время операции «Путина» изъявили 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы
Мужчина обманул людей почти на два миллиона рублей
А после спасения животных у них обнаружили смертельно опасное заболевание
Вместо него дама схлопотала штраф за ложный вызов
Мужчина бил приятеля складным ножом
Горела стена в доме
Молодой человек находился за рулём более восьми часов
Похитители вывезли свою жертву в лес и издевались
Автоинспекторы обнаружили в машине мешок марихуаны
Смертельно опасная поездка произошла в Прибайкальском районе