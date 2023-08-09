В Бурятии спасатели взломали квартиру со спящим подростком

Крепко спавший ребёнок перепугал свою маму
Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске утром 9 августа. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) обратилась местная жительница, которая рассказала, что в запертой изнутри квартире находится её 15-летний сын. Женщина заявила, что не может дозвониться и достучаться до ребёнка.
На место тут же отправились сотрудники БРПСС. При помощи аварийно-спасательного инструмента они вскрыли дверь в присутствии полицейского. В квартире обнаружили крепко спящего подростка. Он находился в удовлетворительном состоянии, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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