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В Бурятии спасатели взломали квартиру со спящим подростком

В Бурятии спасатели взломали квартиру со спящим подростком
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Крепко спавший ребёнок перепугал свою маму

Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске утром 9 августа. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) обратилась местная жительница, которая рассказала, что в запертой изнутри квартире находится её 15-летний сын. Женщина заявила, что не может дозвониться и достучаться до ребёнка.

На место тут же отправились сотрудники БРПСС. При помощи аварийно-спасательного инструмента они вскрыли дверь в присутствии полицейского. В квартире обнаружили крепко спящего подростка. Он находился в удовлетворительном состоянии, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
спасатели подростки

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