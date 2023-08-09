Улан-удэнский бизнесмен ввязался в финансовую пирамиду и стал аферистом

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина обманул людей почти на два миллиона рублей



В Улан-Удэ руководитель строительной компании обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Он присваивал деньги клиентов, которые платили за поставку и установку гаражных, автоматических и откатных ворот.



По версии следствия, 39-летний подозреваемый с мая 2021 по сентябрь 2022 года заключал договоры на изготовление и установку ворот, но исполнять намерения не собирался.



Полтора года терпеливые люди ждали, когда фирма установит ворота. Даже ходили в офис к бизнесмену. Тот «кормил» обещаниями, но в итоге так и не выполнил обещанного. Но затем всё же обратились в полицию.



Сумма причинённого ущерба составила около 2 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 17 человек, которые заключили с обвиняемым договоры на суммы от 50 до 230 тысяч рублей.



Как выяснилось, мошенником предприниматель стал после того, как потерял деньги, вложив их в финансовую пирамиду.



- Некоторые из потерпевших граждан ранее пользовались услугами данной компании и работы выполнялись в полном объёме, но в 2021 году предприниматель перестал исполнять обязательства. Одной из причин утраты стабильности стала потеря денежных средств, вложенных в финансовую пирамиду, - сообщила на брифинге старший следователь СУ УМВД России по Улан-Удэ Туяна Будаева.



Полученные от клиентов деньги он тратил на оплату офиса в Советском районе города, заработную плату работникам, аренду своего жилья и содержание автомобиля.



Бизнесмена-афериста задержали на железнодорожном вокзале Улан-Удэ, когда он пытался улизнуть в Краснодарский край, полагая, что таким способом ему удастся избежать привлечения к уголовной ответственности.



Возбуждено шесть уголовных дел по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Мужчине грозит до шести лет колонии.

