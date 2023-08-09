Жителя Бурятии за поножовщину отправили в колонию особого режима

Мужчина бил приятеля складным ножом



Иволгинский районный суд назначил четыре года в колонии особого режима мужчине, который изрезал своего приятеля.



Происшествие произошло в октябре 2022 года во дворе дома. Двое друзей, будучи пьяными, повздорили.



Один из них достал из кармана брюк складной нож и нанёс им удары в грудь и в голову приятеля. Раненый начал отбиваться, оба упали на землю, и мужчина нанёс ножом ещё удары в голову и грудь.



- Суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил Б. наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщила пресс-служба Иволгинского районного суда.



