В Бурятии разогревание еды обернулось пожаром

Горела стена в доме



В селе Хасурта Хоринского района Бурятии вечером 8 августа произошёл пожар. Здесь в доме загорелась стена от электроплиты.



- По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с нагревательными приборами при приготовлении пищи, - сообщается в группе «Хоринск-инфо. 24/7».



На место происшествия выезжала добровольная пожарная команда сельского поселения «Хасуртайское», а также сотрудники пожарной части №48.



Пострадавших нет.

