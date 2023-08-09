Горела стена в доме
В селе Хасурта Хоринского района Бурятии вечером 8 августа произошёл пожар. Здесь в доме загорелась стена от электроплиты.
- По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с нагревательными приборами при приготовлении пищи, - сообщается в группе «Хоринск-инфо. 24/7».
На место происшествия выезжала добровольная пожарная команда сельского поселения «Хасуртайское», а также сотрудники пожарной части №48.
Пострадавших нет.
В Бурятии разогревание еды обернулось пожаром
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