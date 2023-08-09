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Изголодавшаяся по мужскому вниманию иркутянка решила вызвать пожарных

Изголодавшаяся по мужскому вниманию иркутянка решила вызвать пожарных
Происшествия, 
Вместо него дама схлопотала штраф за ложный вызов

За три года – с 2020-го по 2023-ий – сразу десять жителей соседнего с Бурятией Приангарья признали виновным по статье 19.13 КоАП РФ («Заведомо ложный вызов пожарной охраны»). Среди них – четыре человека из города Усолье-Сибирское, три – из Тулунского района и 28-летний мужчина из Тулуна. «Отличились» также 24-летний парень из Заларинского района и 18-летний – из Осинского.

Большинство сообщений о пожарах, которых на самом деле не было, сделали из хулиганских побуждений или чтобы досадить знакомым. Некоторых сподвигло на это алкогольное опьянение. Одному мужчине пришлось слишком долго идти пешком из одного населённого пункта в другой и он не придумал ничего лучше, как вызвать пожарных и доехать с ними до места. Но, к большому разочарованию гражданина, машина «промчалась мимо, не остановившись».
 
А некая дама обратилась на 01 из-за того, что просто захотела мужского внимания. При этом все звонившие прекрасно понимали, что вводят службу в заблуждение и препятствуют её работе.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, жителей Иркутской области не только оштрафовали за ложные вызовы, но и взыскали с них сопутствующий материальный ущерб. 
ложный вызов МЧС

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