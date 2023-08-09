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Житель Бурятии украл сумку из тележки в супермаркете

Житель Бурятии украл сумку из тележки в супермаркете
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора задержали росгвардейцы

Кража сумки произошла в продуктовом супермаркете села Петропавловка Джидинского района Бурятии.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Им 55-летняя женщина рассказала, что пропала сумка из тележки, когда она выбирала продукты в торговом зале.

Росгвардейцы просмотрели камеры системы видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого, который, воспользовавшись моментом, стащил сумку и вышел из магазина.

Сотрудники вневедомственной охраны через 10 минут, на соседней улице задержали подозреваемого, у которого на плече висела та самая сумка.

- Задержанного 43-летнего местного жителя, в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, доставили в полицию для разбирательства и дальнейшего принятия правого решения. Похищенная сумка с носимыми вещами и телефоном возращена потерпевшей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия

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