Вора задержали росгвардейцы
Кража сумки произошла в продуктовом супермаркете села Петропавловка Джидинского района Бурятии.
На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Им 55-летняя женщина рассказала, что пропала сумка из тележки, когда она выбирала продукты в торговом зале.
Росгвардейцы просмотрели камеры системы видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого, который, воспользовавшись моментом, стащил сумку и вышел из магазина.
Сотрудники вневедомственной охраны через 10 минут, на соседней улице задержали подозреваемого, у которого на плече висела та самая сумка.
- Задержанного 43-летнего местного жителя, в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, доставили в полицию для разбирательства и дальнейшего принятия правого решения. Похищенная сумка с носимыми вещами и телефоном возращена потерпевшей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии украл сумку из тележки в супермаркете
Происшествия, Фото:
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