В Иркутской области возбудили дело о контрабанде леса на 60 млн

Происшествия, Фото: из архива

За границу вывезли более 12 тысяч кубометров древесины



В Иркутской области возбудили уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму свыше 60 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



По данным ведомства, группа лиц скупала вырубленные «чёрными лесорубами» деревья. После этого пиломатериалы из сосны и лиственницы незаконно экспортировали за границу путём недостоверного таможенного декларирования. Всего было вывезено более 12 тысяч куб. м. древесины общей стоимостью более 60 млн рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов, совершённое организованной группой» (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Дело расследуется следователем Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте . Оперативники транспортной полиции и пограничного управления ФСБ России по Бурятии устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности контрабандистов и новых соучастников.

