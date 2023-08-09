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С начала года в Бурятии утонул 21 человек

С начала года в Бурятии утонул 21 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Всего зарегистрировано 30 происшествий на воде

С начала года на водоёмах Бурятии зарегистрировано 30 происшествий, сообщило ГУ МЧС по республики. Утонул 21 человек, ещё 11 человек спасли. 

В этом году в Бурятии открыто пять официальных пляжей, уточнили в МЧС. В этих зонах отдыха установлены специальные щиты и предупреждающие знаки.

Для того, чтобы избежать трагедии при отдыхе, спасатели советуют соблюдать основные правила безопасного поведения на воде:

- купаться только в специально отведённых местах, на оборудованных пляжах.
- не заплывать за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания;
- не заходить в воду в алкогольном опьянении. Это одна из самых частых причин гибели взрослых людей.

- Будьте внимательны к детям. Не оставляйте их без присмотра и не отпускайте одних на водоёмы. Помните, что безобидная, на первый взгляд, детская игра может обернуться печальными последствиями, - отметили в ведомстве. 
МЧС статистика утопление

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