Всего зарегистрировано 30 происшествий на воде
С начала года на водоёмах Бурятии зарегистрировано 30 происшествий, сообщило ГУ МЧС по республики. Утонул 21 человек, ещё 11 человек спасли.
В этом году в Бурятии открыто пять официальных пляжей, уточнили в МЧС. В этих зонах отдыха установлены специальные щиты и предупреждающие знаки.
Для того, чтобы избежать трагедии при отдыхе, спасатели советуют соблюдать основные правила безопасного поведения на воде:
- купаться только в специально отведённых местах, на оборудованных пляжах.
- не заплывать за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания;
- не заходить в воду в алкогольном опьянении. Это одна из самых частых причин гибели взрослых людей.
- Будьте внимательны к детям. Не оставляйте их без присмотра и не отпускайте одних на водоёмы. Помните, что безобидная, на первый взгляд, детская игра может обернуться печальными последствиями, - отметили в ведомстве.
С начала года в Бурятии утонул 21 человек
Происшествия, Фото:
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