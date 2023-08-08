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В Улан-Удэ агрессивные хозяйские собаки искусали женщин

В Улан-Удэ агрессивные хозяйские собаки искусали женщин
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
На одну из них набросились сразу два пса

Жители бурятской столицы продолжают отпускать на самовыгул своих питомцев, а те, в свою очередь, набрасываются на людей. В единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) регулярно поступают сообщения о домашних псах, которые находятся на улице без присмотра хозяев. Причём жалобы приходят из разных микрорайонов. Это Аршан, Солдатский, Загорск, Шишковка и Исток.

В минувший понедельник, 7 августа, собака с чёрным ошейником напала на 47-летнюю женщину на улице Степная протока. Она укусила улан-удэнку за руку. А днём ранее, 6-го числа, другую нашу землячку на улице Революции 1905 года атаковали сразу два пса Владелец выгуливал их без намордников и поводков.

На минувшей неделе жительница станции Дивизионная позвонила в службу 112 и рассказала, что два агрессивных четвероногих свободно бегают по улице. В четверг, 3-го числа, две большие дворовые собаки выскочили из ограды и накинулись на ребёнка. К счастью, их успели отогнать. Днём 31 июля на улице Пугачёва на людей тоже кидался агрессивный пёс, однако на замечания хозяева никак не отреагировали.

Каждый такой сигнал отрабатывают сотрудники управления административного контроля и районных администраций. Они выезжают на место и собирают материалы для привлечения владельцев к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

- С начала года за самовыгул собак составили 354 протокола по статье 47.1 республиканского закона об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов – более 900 тысяч рублей. За допущение нападения на людей оформили 57 протоколов почти 200 тысяч. Тенденции к снижению не наблюдается, – рассказала начальник управления Светлана Григорьева. 
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