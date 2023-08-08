В Бурятии в посёлке, где прорвало дамбу, устраняют последствия подтопления

В посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии идут аварийно-восстановительные работы после прорыва дамбы пруда-накопителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 5 августа. Из-за обильных осадков размыло дамбу пруда-накопителя, и вода хлынула на улицы посёлка. Потоки воды попали в ряд дворов – где-то оказался разрушен забор, где-то подтопило дворовые постройки, а где-то – подполье. 6 августа в поселении ввели режим ЧС.
8 августа рабочая группа республиканской комиссии по ЧС под руководством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского выехала на место для мониторинга и контроля хода восстановительных работ.
- Сейчас ведётся отсыпка, будет установлено гидротехническое сооружение, восстановлено дорожное полотно. К 1 сентября всё будет сделано. Сейчас проезд населения обеспечен, сообщение не прервано. На этой стороне посёлка проживает около 100 жителей. Всем необходимым, в том числе продуктами питания, все обеспечены, - заявил Петр Мордовской.
Кроме того, аварийная ситуация возникла на объездной дороге, где находится временный мост. Как было заявлено сегодня, объездной мост восстанавливают; планируется, что в четверг, 10 августа, движение возобновят.
Транспортное сообщение по региональной дороге через посёлок Николаевский обеспечено.
По сообщению администрации Тарбагатайского района, на данный момент в пруду-накопителе уровень воды снизился на 3,5 метров.