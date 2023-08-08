17-летний подросток из Бурятии утонул в Петербурге

Он купался на Суздальских озёрах и ушёл под воду
Трагедия произошла в северной столице. Как стало известно 78.ru, во время купания на Суздальских озёрах утонул несовершеннолетний. Им оказался 17-летний житель Бурятии.
Подросток на месяц приехал в Санкт- Петербург в гости. Сначала юношу достали из воды и попытались привести в чувства, но позже стало понятно, что он мёртв. Друг утонувшего до сих пор не может поверить в произошедшее. Он признался изданию, что сейчас не испытывает никаких эмоций.
Ранее в Ульяновском лесопарке в Москве под воду ушёл
другой житель Бурятии – мужчина 42 лет. Его нашли в водоёме уже мёртвым в купальных плавках.
На месте побывала рабочая группа республиканской комиссии по ЧС
Он купался на Суздальских озёрах и ушёл под воду
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