17-летний подросток из Бурятии утонул в Петербурге





Ранее в Ульяновском лесопарке в Москве под воду ушёл другой житель Бурятии – мужчина 42 лет. Его нашли в водоёме уже мёртвым в купальных плавках.

Трагедия произошла в северной столице. Как стало известно 78.ru, во время купания на Суздальских озёрах утонул несовершеннолетний. Им оказался 17-летний житель Бурятии.Подросток на месяц приехал в Санкт- Петербург в гости. Сначала юношу достали из воды и попытались привести в чувства, но позже стало понятно, что он мёртв. Друг утонувшего до сих пор не может поверить в произошедшее. Он признался изданию, что сейчас не испытывает никаких эмоций.