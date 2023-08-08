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17-летний подросток из Бурятии утонул в Петербурге

17-летний подросток из Бурятии утонул в Петербурге
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он купался на Суздальских озёрах и ушёл под воду

Трагедия произошла в северной столице. Как стало известно 78.ru, во время купания на Суздальских озёрах утонул несовершеннолетний. Им оказался 17-летний житель Бурятии.

Подросток на месяц приехал в Санкт- Петербург в гости. Сначала юношу достали из воды и попытались привести в чувства, но позже стало понятно, что он мёртв. Друг утонувшего до сих пор не может поверить в произошедшее. Он признался изданию, что сейчас не испытывает никаких эмоций.

Ранее в Ульяновском лесопарке в Москве под воду ушёл другой житель Бурятии – мужчина 42 лет. Его нашли в водоёме уже мёртвым в купальных плавках.
утопление подростки

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