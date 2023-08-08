Заиграевский район стал антилидером среди «чёрных» лесорубов
В Бурятии сотрудники лесничеств за прошедшую неделю провели 305 патрулирований. В ходе них выявили 12 случаев незаконных рубок деревьев. Всего незаконно вырубили 375,12 кубометров древесины.
Больше всего нарушений зарегистрировано в Заиграевском районе – четыре случая. В Еравнинском и Прибайкальском районах - по два. По одному случаю выявлено в Закаменском, Иволгинском, Кижингинском и Кяхтинском районах.
Из 12 случаев в четырёх установили нарушителей.
- Помимо этого, выявлено в Бичурском районе выявлено одно нарушение лесного законодательства по статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев. Нарушитель был установлен. Объём незаконно заготовленной древесины составил 0,21 кубометра, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД для принятия правовых решений.
В Бурятии за неделю выявили 12 незаконных рубок
Происшествия, Фото:
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