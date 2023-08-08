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Житель Иркутской области остался без телефона из-за своей отзывчивости

Житель Иркутской области остался без телефона из-за своей отзывчивости
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодой человек дал телефон позвонить, а его ограбили

В понедельник, 7 августа, ограбили 25-летнего жителя города Черемхово. Незнакомцы попросили у молодого человека телефон, чтобы позвонить, однако в итоге избили и отобрали гаджет. После преступники удрали в неизвестном направлении.

Потерпевший обратился в полицию. Дежурный тут же разослал ориентировки с описанием внешности наружным нарядам полиции и сотрудникам оперативных подразделений. Вскоре одного из грабителей задержали, на это ушло менее часа.

- В ходе патрулирования по улице Декабрьских событий инспекторы дорожно-патрульной службы заметили прохожего, подходящего под описание, незамедлительно провели задержание предполагаемого злоумышленника и доставили в отдел полиции. В ходе проверки установлена причастность задержанного к совершению противоправного деяния, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, в том числе кражу и грабёж, 44-летний местный житель. Полицейские изъяли телефон, который впоследствии вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция ищет второго фигуранта.

грабеж

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