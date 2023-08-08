В Улан-Удэ поймали самого хитрого автонарушителя







Суд назначил ему наказание в виде лишения водительских прав на 6 месяцев.



Кроме того, гражданин оплатил 107 штрафов за нарушения ПДД, которые он накопил, лихача на автомобиле с фальшивым номером.





В Улан-Удэ поймали автолихача на «Лексусе 470» , который разъезжал с фальшивым госномером.- Сотрудники ГИБДД задержали и привлекли к административной ответственности злостного нарушителя ПДД. Водитель автомобиля «Лексус 470» неоднократно попадал в объектив камер, однако установленный на авто подложный регистрационный знак не позволял идентифицировать владельца. Экипажам ДПС была дана ориентировка на задержание автомобиля, - сообщили в МВД по Бурятии.Поздним вечером 9 июля автомобиль нарушителя заметил наряд ДПС, дежуривший на Верхней Берёзовке. Они остановили машину, за рулём которой оказался 52-летний улан-удэнец.При проверке документов на автомобиль и идентификационных номерных агрегатов подозрения автоинспекторов подтвердились. Как выяснилось, мужчина намеренно изменил на госномере своего «Лексуса» буквы и цифры.