В Бурятии вандалы добрались до новых канализационных люков





В кабанском посёлке Каменск зафиксировали акт вандализма. Всё произошло ещё на минувшей неделе. Неизвестные сломали полимерные канализационные люки на улице Октябрьская возле дома № 78 и на пересечении улиц Сухомлина и Кирова.Местных жителей, которые вдруг заприметят вандалов, призвали сообщить об этом в правоохранительные органы. Сами люки, как выяснилось, новые – их установили всего неделю назад.- Если заметили подозрительную активность около колодцев, незамедлительно сообщите об этом в МУП «ЖКХ Каменское» либо в полицию, – говорится в районной группе «Кабанск-инфо.24/7».