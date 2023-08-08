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В Бурятии вандалы добрались до новых канализационных люков

В Бурятии вандалы добрались до новых канализационных люков
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Их повредили сразу на нескольких улицах

В кабанском посёлке Каменск зафиксировали акт вандализма. Всё произошло ещё на минувшей неделе. Неизвестные сломали полимерные канализационные люки на улице Октябрьская возле дома № 78 и на пересечении улиц Сухомлина и Кирова.


Местных жителей, которые вдруг заприметят вандалов, призвали сообщить об этом в правоохранительные органы. Сами люки, как выяснилось, новые – их установили всего неделю назад.

- Если заметили подозрительную активность около колодцев, незамедлительно сообщите об этом в МУП «ЖКХ Каменское» либо в полицию, – говорится в районной группе «Кабанск-инфо.24/7».
вандалы

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