В Бурятии вандалы добрались до новых канализационных люков

Их повредили сразу на нескольких улицах
В кабанском посёлке Каменск зафиксировали акт вандализма. Всё произошло ещё на минувшей неделе. Неизвестные сломали полимерные канализационные люки на улице Октябрьская возле дома № 78 и на пересечении улиц Сухомлина и Кирова.
Местных жителей, которые вдруг заприметят вандалов, призвали сообщить об этом в правоохранительные органы. Сами люки, как выяснилось, новые – их установили всего неделю назад.
- Если заметили подозрительную активность около колодцев, незамедлительно сообщите об этом в МУП «ЖКХ Каменское» либо в полицию, – говорится в районной группе «Кабанск-инфо.24/7».
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