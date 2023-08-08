В Бурятии оперативно потушили лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Его ликвидировали в течение часа



Накануне, 7 августа, в Бурятии обнаружили один лесной пожар. Он возник в Муйском районе по вине местных жителей.



Возгорание оперативно ликвидировали в течение часа 10 пожарных-десантников. Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, общая площадь, пройденная огнём, составила 0,02 га.



На утро 8 августа новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

