Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Ночью 7 августа в Мухоршибирском районе Бурятии пьяный водитель «Нивы» устроил ДТП.
- 45-летний водитель автомобиля «Лада 21214», следуя по автодороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта, на 95 км не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
42-летний пассажир с переломом рёбер был доставлен в Бичурскую центральную районную больницу. Сам водитель и ещё один пассажир не пострадали. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя: результат показал 0,95 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Вчера в целом по республике инспекторы ДПС задержали 22 пьяных водителя.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 6 августа в Тункинском районе пьяная девушка-водитель перевернулась на «Тойоте Платц».
В Бурятии по вине пьяного водителя пассажир сломал рёбра
Происшествия, Фото:
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