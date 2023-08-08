В Иркутской области двое парней и девушка жестоко убили мужчину

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Они перерезали ему горло и сбросили в подвал



В Нижнеудинском районе Иркутской области задержаны подозреваемые в жестоком убийстве местного жителя. Тело 34-летнего мужчины нашли 5 августа в доме на улице Рабочая в городе Алзамай, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По горячим следам полицейские установили подозреваемых, ими оказались местные жители: два молодых человека 19 и 22-х лет, а также их 18-летняя знакомая.



По версии следствия, в течение дня 5 августа они избили своего знакомого во дворе дома, после чего перенесли его в заброшенное строение и попытались задушить его верёвкой. Затем они перерезали горло мужчине осколком стекла и выбросили тело в подвал.



На допросе следователям СК задержанные пояснили, что давно испытывали к жертве неприязненные отношения. Установлено, что двое из подозреваемых во время убийства находились в состоянии наркотического опьянения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое группой лиц» (ч.2 ст. 105 УК РФ) Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

