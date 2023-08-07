В столице держится жара
В Ульяновском лесопарке в Москве утонул 42-летний житель Бурятии. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По данным издания, мужчину нашли в воде уже мёртвым в купальных плавках.
Сообщается, что за последние жаркие дни на воде погибли минимум восемь человек в Москве и Подмосковье. Несколько из них умерли на глазах у других отдыхающих.
В столице России с прошлой недели держится жаркая погода. Чтобы освежиться, люди идут отдыхать на пляжи, купание на которых опасно. В телеграм-канале также опубликовали видео с сегодняшней обстановкой на московских пляжах. Здесь яблоку негде упасть, аншлаги «Купание запрещено» никого не смущает. Более того, некоторые отдыхающие развешивают на них свою одежду.
В Москве утонул 42-летний житель Бурятии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
После разоблачения злоумышленник пустился в бега
«Вот такие дикари в Гусиноозёрске живут», - сетуют местные жители
Она два года проведёт в колонии общего режима
Мужчина скончался от обильной кровопотери
Пенсионерка оставила без гаджета соседку по купе
Там продолжают устранять последствия стихии
Читинец лишился денег, поверив, что сможет заработать на просмотрах видео
Суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения
Инцидент произошёл в Заиграевском районе
Выстрелы услышали прохожие и обратились в полицию
В какой-то момент подросток бросил мопед и продолжил гонку бегом
Возбуждено уголовное дело
Подтопление произошло в посёлке Николаевский
Он на протяжении трёх дней воровал дорогой алкоголь
Пожар произошёл ночью