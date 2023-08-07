В Москве утонул 42-летний житель Бурятии

В столице держится жара



В Ульяновском лесопарке в Москве утонул 42-летний житель Бурятии. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. По данным издания, мужчину нашли в воде уже мёртвым в купальных плавках.



Сообщается, что за последние жаркие дни на воде погибли минимум восемь человек в Москве и Подмосковье. Несколько из них умерли на глазах у других отдыхающих.



В столице России с прошлой недели держится жаркая погода. Чтобы освежиться, люди идут отдыхать на пляжи, купание на которых опасно. В телеграм-канале также опубликовали видео с сегодняшней обстановкой на московских пляжах. Здесь яблоку негде упасть, аншлаги «Купание запрещено» никого не смущает. Более того, некоторые отдыхающие развешивают на них свою одежду.

