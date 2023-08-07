07 августа

06 августа

Популярное

В Бурятии хулиганы с корнем вырвали скамейку в сквере

В Бурятии хулиганы с корнем вырвали скамейку в сквере
Происшествия,  Фото:t.me/ves_gusinoozersk
«Вот такие дикари в Гусиноозёрске живут», - сетуют местные жители

В Гусиноозёрске вандалы разрушают сквер «Дружба», который находится на улице Колхозная. Неизвестные даже вырвали скамейку вместе с металлическими креплениями и тротуарной плиткой.

«Молодёжь не может спокойно проводить время в сквере, им нужно обязательно что-то сломать или навредить, - говорится в сообщении телеграм-канала «Весь Гусинозёрск».

Местная жительница, снявшая последствия хулиганской атаки на видео, в ужасе от увиденного. Совершивших это она назвала дикарями.

- Вот такие дикари в Гусиноозёрске живут, потом ещё хотят, чтобы для них что-то делали, - возмутилась женщина.

К сожалению, подобные акты вандализма в Бурятии не единичны. Как сообщал «Байкал-Daily», сухой фонтан в городе Северобайкальск, который открыли здесь в прошлом году, засоряют песком, камнями и палками. В результате фонтан работает плохо и из него льётся грязная вода.

В улан-удэнском сквере вандалы повредили скульптуру «Три медведя». Сначала носа лишился один из мишек, а вскоре – видимо, для симметрии – второй.

В пригородном тарбагатайском селе Нижний Саянтуй на новенькой детской площадке вандалы испортили спортивный инвентарь – почти везде не хватает каких-то деталей. Кроме того, кто-то вырвал скамейку из земли. 
вандализм хулиганство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Уроженец Бурятии организовал канал нелегальной миграции в Севастополе
Уроженец Бурятии организовал канал нелегальной миграции в Севастополе
Происшествия, 07.08.2023
После разоблачения злоумышленник пустился в бега
В Бурятии хулиганы с корнем вырвали скамейку в сквере
В Бурятии хулиганы с корнем вырвали скамейку в сквере
Происшествия, 07.08.2023
«Вот такие дикари в Гусиноозёрске живут», - сетуют местные жители
Жительница Бурятии пырнула собутыльника ножом и заработала срок
Жительница Бурятии пырнула собутыльника ножом и заработала срок
Происшествия, 07.08.2023
Она два года проведёт в колонии общего режима
Житель Бурятии погиб во время ремонта автомобиля
Житель Бурятии погиб во время ремонта автомобиля
Происшествия, 07.08.2023
Мужчина скончался от обильной кровопотери
Жительница Бурятии украла в поезде телефон для внука
Жительница Бурятии украла в поезде телефон для внука
Происшествия, 07.08.2023
Пенсионерка оставила без гаджета соседку по купе  
Новый вид мошенничества выявили в Забайкалье
Новый вид мошенничества выявили в Забайкалье
Происшествия, 07.08.2023
Читинец лишился денег, поверив, что сможет заработать на просмотрах видео
Готовившего диверсию жителя Бурятии заключили под стражу
Готовившего диверсию жителя Бурятии заключили под стражу
Происшествия, 07.08.2023
Суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения
В Бурятии медведь загрыз барана
В Бурятии медведь загрыз барана
Происшествия, 07.08.2023
Инцидент произошёл в Заиграевском районе
В Иркутской области двое пьяных мужчин палили в воздух
В Иркутской области двое пьяных мужчин палили в воздух
Происшествия, 07.08.2023
Выстрелы услышали прохожие и обратились в полицию
В Бурятии пьяный школьник на мопеде пытался удрать от полицейских
В Бурятии пьяный школьник на мопеде пытался удрать от полицейских
Происшествия, 07.08.2023
В какой-то момент подросток бросил мопед и продолжил гонку бегом  
В Бурятии прокуратура начала проверку после размытия дамбы
В Бурятии прокуратура начала проверку после размытия дамбы
Происшествия, 07.08.2023
Подтопление произошло в посёлке Николаевский
Улан-удэнец попался на серии краж из алкомаркетов
Улан-удэнец попался на серии краж из алкомаркетов
Происшествия, 07.08.2023
Он на протяжении трёх дней воровал дорогой алкоголь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^