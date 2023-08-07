«Вот такие дикари в Гусиноозёрске живут», - сетуют местные жители
В Гусиноозёрске вандалы разрушают сквер «Дружба», который находится на улице Колхозная. Неизвестные даже вырвали скамейку вместе с металлическими креплениями и тротуарной плиткой.
«Молодёжь не может спокойно проводить время в сквере, им нужно обязательно что-то сломать или навредить, - говорится в сообщении телеграм-канала «Весь Гусинозёрск».
Местная жительница, снявшая последствия хулиганской атаки на видео, в ужасе от увиденного. Совершивших это она назвала дикарями.
- Вот такие дикари в Гусиноозёрске живут, потом ещё хотят, чтобы для них что-то делали, - возмутилась женщина.
К сожалению, подобные акты вандализма в Бурятии не единичны. Как сообщал «Байкал-Daily», сухой фонтан в городе Северобайкальск, который открыли здесь в прошлом году, засоряют песком, камнями и палками. В результате фонтан работает плохо и из него льётся грязная вода.
В улан-удэнском сквере вандалы повредили скульптуру «Три медведя». Сначала носа лишился один из мишек, а вскоре – видимо, для симметрии – второй.
В пригородном тарбагатайском селе Нижний Саянтуй на новенькой детской площадке вандалы испортили спортивный инвентарь – почти везде не хватает каких-то деталей. Кроме того, кто-то вырвал скамейку из земли.
В Бурятии хулиганы с корнем вырвали скамейку в сквере
Происшествия, Фото:
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