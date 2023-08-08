В пригороде Улан-Удэ угодившие в капкан кошки лишились лапок

В соцсетях уверяют, что их изувечил местный житель
Ужасающей историей поделились в паблике zloi_03 во «ВКонтакте». Жительница иволгинского села Сотниково рассказала, что ещё в марте один из односельчан расставил в ограде своего дома капканы. В них попались четыре соседских кота, повадившихся ходить в чужой двор.
- Когда соседи пришли с просьбой отпустить бедных котов, он не открыл ворота, – говорится в публикации. – Тогда они перелезли через забор и освободили животных.
Пушистикам пришлось ампутировать лапки. Девушка, написавшая пост, поинтересовалась, есть ли среди участников сообщества владельцы искалеченных котиков и если да, пытались ли они привлечь соседа-живодёра к уголовной ответственности и обращались ли к зоозащитникам.
Таковых пока не нашлось, однако в комментариях к записи многие жители республики заявили: они тоже против появления чьих-либо животных в своём огороде.
- Если разобраться, он на своей территории поставил капканы. Животных жалко, но хозяева должны следить за своими питомцами, – высказалась одна из посетительниц паблика.
Автор публикации сообщила, что теперь эти коты – инвалиды на всю жизнь и мужчина их истязал.
- Держал их несколько суток. Капканы были привязаны к столбам, чтобы коты не убежали вместе с ними. Когда приходили владельцы, животных им не отдавали, – рассказала она.
По признанию многих наших земляков, у которых частные дома, их тоже одолели хвостатые.
- Гадят прямо на грядки, качаются на качелях как у себя дома. Реально надоело. Люблю животных, но не в таких количествах. И каждый день начинается с того, что гоняю по огороду, – поделилась другая участница сообщества.
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Происшествия, Фото:
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